Политолог прокомментировал возможную отставку Жвачкина

Информация о досрочной отставке губернатора Томской области Сергея Жвачкина вряд ли соответствует действительности. Такое мнение высказал гендиректор федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов в беседе с «Политикой Сегодня».

По его словам, не бывает утечек слухов из тех коридоров Кремля, в которых обсуждаются вопросы назначения или отставки губернатора области. При этом даже если главу Томской области Сергея Жвачкина отстранят, вряд ли его место займёт член ЛДПР.

Позиции ЛДПР в Томской области, скажем так, неоднозначно крепкие. Там есть выборная активность в их пользу, но что-то я сомневаюсь, что после Хабаровского края центр отдаст Томск либерал-демократам. Слишком как-то будет роскошно. Тем более ещё ни один элдэпээровский губернатор своей эффективности не доказал, — заявил Старовойтов.

При этом политолог отметил, что Жвачкин достаточно неплохо справляется со своими обязанностями. По его мнению, он «крепкий губернатор» и держит ситуацию в регионе под своим контролем.

До этого журналисты предположили , что сменить Жвачкина на посту губернатора может экс-депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Жигарев.

Ранее источники сообщили, что уже этой осенью возможны отставки губернаторов Томской, Кировской и Саратовской областей, соответственно Сергея Жвачкина, Игоря Васильева и Валерия Радаева.