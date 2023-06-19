Политолог предположил, когда восстановят Каховскую ГЭС Политолог Михайлов: Каховскую ГЭС восстановят после окончания СВО

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Восстанавливать Каховскую гидроэлектростанцию начнут только после полного окончания специальной военной операции или при максимальном отдалении противника от границ, считает политолог Евгений Михайлов. Комментируя ситуацию «360», он отметил, что сейчас необходимо укреплять ПВО вокруг объекта, освобождать близлежащие территории.

На мой взгляд, только после полного окончания СВО либо после максимального отдаления от границ противника. <...> Пока задачи СВО расширяются. <...> Сейчас и после восстановления Каховской ГЭС необходимо укреплять ПВО вокруг объекта, — считает эксперт.

По словам политолога, уровень безопасности вокруг гидроэлектростанции должен быть такой же, как и для атомных электростанций. Он уточнил, что минимальные работы по восстановлению начнутся сразу после схода воды и отмены режима ЧС. Михайлов считает, что в целом восстановление Каховской ГЭС займет около года. По его мнению, на скорость работ может повлиять личное указание от президента России Владимира Путина.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее заявил, что восстановление Каховской ГЭС начнется после того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут отодвинуты на достаточно безопасное расстояние. Он уточнил, что на данный момент конкретных планов по данному вопросу нет.