Политолог оценил реакцию Кремля на митинги в Башкирии Политолог Данилин: пускать ситуацию в Башкирии на самотек не стоит

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что речи о массовых беспорядках в Башкирии не идет, оправданны, заявил в беседе с NEWS.ru политолог Павел Данилин. Тем не менее, считает он, пускать ситуацию на самотек не стоит.

Конечно, это не то, что было [в октябре 2023-го] в Махачкале. Но все равно говорить о том, что это незначимо, было бы неверно. Это попытка раскачать ситуацию. ФСБ, МВД должны разбираться в ситуации вместе с региональными властями, — пояснил эксперт.

По мнению Данилина, акции в поддержку Фаиля Алсынова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которые начались в республике в середине января, могут подогреваться из-за рубежа. Он считает, что представителей разных народностей в России пытаются стравить между собой, так как это единственный способ подорвать страну изнутри.

Когда стало понятно, что нанести военное поражение России не получилось, Запад начал искать пути, чтобы ударить по ней изнутри. Они понимают, что своими усилиями у них не получается уничтожить Россию — сделать это может только она сама, — полагает политолог.

Жители Республики Башкортостан с 15 января выходят на акции в поддержку Фаиля Алсынова, которого суд приговорил к четырем годам лишения свободы по обвинению в разжигании ненависти. В ходе акций пострадали несколько человек, включая сотрудников полиции. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

19 января Песков сообщил, что Москва не считает происходящее в Башкирии массовыми протестами или беспорядками. По мнению Кремля, речь идет, скорее, об «отдельных проявлениях», которые находятся в компетенции региональных властей.