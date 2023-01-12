Поликлиника Прокопьевска сдала часть помещения под продажу колбасы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Прокопьевске администрация местной поликлиники сдала место в здании бизнесменам под прилавки, с которых началась торговля мясом и колбасными изделиями, передает портал NGS42.RU. Журналисты, ссылаясь на пресс-службу Минздрава Кемеровской области, пишут, что в медицинских учреждениях в регионе после обнаружения торговых точек началась массовая проверка. Отмечается, что этот шаг поликлиники является недопустимым. Часть помещения была сдана на первом этаже рядом с регистратурой и гардеробом. Предполагалось, что аренда продлится до конца месяца.

Создавшаяся ситуация недопустима. Она детально рассмотрена, будут предприняты меры недопущения в будущем подобных ситуаций в медицинских учреждениях, главная задача которых — оказание медицинской помощи населению, — сказали в региональном Минздраве.

Ведомство добавило, что теперь все медучреждения области будут тщательно проверены.

Ранее на территории Центральной районной больницы в Раменском несколько часов пролежал труп мужчины. Один из очевидцев снял видео — на кадрах возмущенный посетитель больницы показал тело мужчины, которое запорошил снег.

По словам автора ролика, он сообщил о находке в приемный покой, однако там ему ответили: «Ничем помочь не можем». Охранники также не стали ничего делать.