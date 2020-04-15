Полицию в Москве не будут наказывать за очереди при проверке пропусков

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Власти не предусматривают наказания для полицейских и чиновников за непреднамеренное создание скопления людей в Москве при проверке пропусков. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В настоящее время они (наказания — прим. NEWS.ru) никак не оговариваются и не предусматриваются, — заявил Песков.

NEWS.ru писал, что при входе в московское метро образовались очереди из-за проверки пропусков силовиками. Москвичи и гости столицы написали в социальных сетях, что возле многих платформ пробки из граждан начинаются уже на улице. Некоторые из пассажиров рассказали, что в очередях стоит много людей, не все из которых пользуются средствами индивидуальной защиты.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости перехода к автоматизированному контролю таких пропусков. Он также переговорил с начальником ГУВД и попросил организовать проверки граждан таким образом, чтобы они не приводили к массовому скоплению людей.

В столице с 15 апреля заработала пропускная система, введённая из-за режима самоизоляции. Цифровой пропуск нужно получать для передвижения по городу на общественном транспорте, автомобиле и такси.