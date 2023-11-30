Полицию направили к горящему рынку в Ростове-на-Дону ГУ МВД: полиция оцепит территорию горящего рынка в Ростове-на-Дону

Фото: vk.com/rostovnadonu/Global Look Press

К горящему рынку «Темерник» в Ростове-на-Дону направят полицию, чтобы оцепить территорию, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию ГУ МВД по региону. Отмечается, что наряды ДПС обеспечат проезд спецтехники.

В район рынка в Первомайском районе, где в настоящее время спасатели борются с огнем, направлены наряды полиции для обеспечения оцепления территории, а также наряды ДПС для обеспечения отвода транспорта и беспрепятственного проезда спецтехники, — рассказал представитель ведомства.

В свою очередь Telegram-канал Baza сообщает, что на место пожара могут вызвать Росгвардию. По имеющимся данным, торговцы мешают спасателям бороться с огнем, владельцы палаток пытаются спасти свой товар и создают помехи для работы МЧС.

По информации ТАСС, площадь пожара увеличилась до 2 тысяч квадратных метров. При этом отмечается, что плотная застройка и быстрое распространение огня осложняют тушение пожара.

Вещевые павильоны 30 ноября загорелись на городском рынке «Темерник» на улице Миронова, 12/5 в Ростове-на-Дону в четверг вечером. Площадь пожара первоначально составляла 1 тысячу «квадратов». Возгоранию присвоили 3-й ранг.