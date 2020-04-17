Полицию Москвы уведомили, что журналистам можно перемещаться без QR-кодов

https://static.news.ru/photo/34b3342e-80c6-11ea-a856-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Столичным полицейским разъяснили особенности перемещения представителей СМИ и напомнили, что журналисты могут передвигаться по городу без цифровых пропусков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.

Из-за заявления Союза журналистов РФ московская полиция разъясняет, что до всех наружных нарядов полиции доведена информация, что получение такого пропуска не требуется государственным и муниципальным служащим, судьям, адвокатам, журналистам и охранникам, — передаёт ТАСС.

Поводом к разъяснению стало сообщение главы Союза журналистов России (СЖР) Владимира Соловьёва, в котором он рассказала о поступивших в организацию жалобах на сотрудников полиции, которые игнорировали пресс-карты и требовали QR-коды для проезда по Москве.

При этом, как пояснил Соловьёв, правоохранители заявляли, что удостоверения остановленных журналистов не соответствуют установленному образцу. СЖР после этого обратился к официальному представителю МВД Ирине Волк и попросил дать разъяснения полицейским.

С 15 апреля для поездок по Москве и Подмосковью на личном и общественном транспорте цифровые пропуска стали обязательными. Указ о введении пропускного режима подписали руководители регионов Сергей Собянин и Андрей Воробьёв.

На сегодняшний день в России зафиксировано 32 008 случаев коронавирусной инфекции. За сутки число заразившихся в стране увеличилось на 4070. Выздороветь удалось 2590 пациентам. Жертвами COVID-19 стали 273 человека. В Москве — 18 105 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки заболевших стало больше на 1959. Выздоровели 1517 пациентов, 127 человек не смогли победить болезнь.

Как писал NEWS.ru, ранее эксперт рассказал о главных недостатках QR-кодов.