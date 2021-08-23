Полиция заинтересовалась сочинением школьника о растлении в его семье

В Екатеринбурге ученик 11-го класса во время экзамена по литературе поделился воспоминаниями, как его растлевал собственный дядя. Сочинением школьника уже заинтересовались правоохранительные органы, сообщает «КП-Екатеринбург».

В настоящее время молодой человек является студентом первого курса одного из уральских вузов. Он долго скрывал то, что произошло с ним в детстве, однако по неизвестной причине решился рассказать о случившемся педагогам в своём сочинении. Учителя передали информацию правоохранителям.

Как написал ученик в сочинении, раньше он жил вместе с родителями и своим дядей в четырёхкомнатной квартире. Когда ему было около 7-8 лет, родственник неоднократно заводил его к себе в комнату, где совершал в отношении него насильственные действия сексуального характера. Насилие прекратилось в 2012 году, когда родители мальчика развелись и он с мамой переехал на другое место жительства.

Из полиции материалы проверки направили в СК. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее американская актриса Шэрон Стоун призналась, что в юном возрасте она и её сестра Келли подверглись сексуальному насилию со стороны их родного деда.