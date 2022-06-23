Полиция заинтересовалась родившей в ростовской маршрутке женщиной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция Ростова-на-Дону заинтересовалась родившей в маршрутке женщиной. С просьбой описать её сотрудники обратились к 55-летнему водителю Владимиру, который помогал принять роды. Мужчина рассказал, что встретил роженицу в пять утра у въезда в город, сообщает «КП-Ростов-на-Дону».

Думал, в больницу попросит отвезти, а она отказалась. Говорит, вези к подруге, она дома одна осталась. <...> Чуть-чуть не доехали до адреса, который она назвала, как она стала кричать — схватки начались. Я думал, это у неё первый ребенок, думал, сейчас всё будет сложно, а она многодетная. Родила легко и быстро, чуть ли не стоя в машине. Я взял плед, принял ребёнка, — сказал Владимир.

Дальше женщина ушла вместе с подругой куда-то во дворы, даже не обрезав пуповину. Сам водитель раньше семь лет проработал на машине реанимации, поэтому спокойно поведал журналистам о случившемся.

В марте пассажирка новосибирского автобуса № 28 родила прямо в нём. Об этом рассказала кондуктор Алина Попова, которая приняла эти роды вместе с двумя женщинами. Он добавила, что попросила пассажиров выйти, когда автобус остановился, но половина осталась, кто-то даже дождался, пока женщину заберёт скорая. При этом в транспорте оказались акушерки, кондуктор дала одной перчатки, и та перевязала пуповину.