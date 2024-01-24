Полиция задержала водителя въехавшего в толпу петербуржцев автобуса Водителя въехавшего в толпу автобуса № 152 в Петербурге признали подозреваемым

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали 58-летнего водителя автобуса № 152, въехавшего в толпу пешеходов на тротуаре, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке. Инцидент произошел вечером 24 января.

По имеющимся данным, мужчину признали подозреваемым в уголовном деле о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Рейсовый автобус № 152 вылетел на тротуар и врезался в остановку общественного транспорта в Санкт-Петербурге вечером 24 января. Авария произошла на пересечении улиц Беринга и Наличной в Василеостровском районе города. Водитель автобуса потерял управление, протаранил людей, после чего общественный транспорт перевернулся. Сотрудникам МЧС пришлось вызывать два крана, чтобы поставить транспорт на колеса.

В результате происшествия пострадали пять человек. Четверо находятся в тяжелом состоянии. В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент ДТП.

При этом в комитете по транспорту города заявили, что автобус прошел осмотр и был исправен перед рейсом. Там уточнили, что водитель также успешно прошел медосмотр перед тем, как сесть за руль.