Полиция задержала в Екатеринбурге 32 человека на незаконной акции

https://static.news.ru/photo/5cf8af10-63a4-11eb-b46b-fa163e074e61_660.jpg Фото: teamnavalny_ekb/t.me

Полиция Екатеринбурга задержала во время несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального 32 человека, заявили представители региональной власти из Министерства общественной безопасности. Мероприятие собрало более двух тысяч недовольных.

По предварительным данным МОБа, правоохранители задержали 32 человека. По уточнённой на данный момент информации, [в акции принимают участие] 2,3 тысячи человек, — говорится в сообщении.

Митингующие собрались у Дворца молодёжи, а затем направились к Театру драмы. В центр города стянуты наряды полиции. Сотрудники МВД оповестили людей о том, что шествие не согласовано, призвали их разойтись, а также соблюдать общественный порядок.

Кроме того, незаконные митинги прошли в Хабаровске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском и других городах, пишет РИА Новости.

Согласно данным правозащитников, задержаны уже 145 граждан. МВД РФ вслед за Генеральной прокуратурой предупредило об уголовной ответственности по статье о массовых беспорядках.

Несогласованные акции последний раз проходили в России 23 января. Полицией были задержаны более четырёх тысяч человек. Среди них оказались более 300 несовершеннолетних. Расследуется 21 уголовное дело, включая хулиганство, насилие по отношению к полицейским, нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

Очередную акцию сторонники Навального назначили на 31 января. Как писал NEWS.ru, в Иркутске на неё собрались около 300–400 человек. Из них восемь были задержаны. В Благовещенске на подобный митинг никто не пришёл.