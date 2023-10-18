Полиция задержала сотрудницу щелковской УК, переехавшую на машине девушку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейские задержали сотрудницу управляющей компании из подмосковного Щелково, которая ранее переехала на автомобиле девушку, сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу регионального главка МВД. Пострадавшая в настоящее время находится в больнице с переломами.

Водитель, которая накануне совершила наезд на женщину, задержана в порядке статьи 91 УПК, — сказали агентству в управлении МВД.

Инцидент произошел накануне, когда жители Щелково собрались у здания управляющей компании и потребовали включить горячую воду. Сотрудница УК растолкала протестующих, окруживших ее машину, села в автомобиль и резко сдала назад, наехав на ногу одной из протестующих, а затем переехала упавшую женщину.

Позднее сотрудница УК заявила, что не сбивала пострадавшую. По ее словам, та сама бросилась под колеса автомобиля. Она также отметила, что не превышала скоростной режим, но хотела уехать побыстрее, поскольку ее окружили разъяренные отсутствием отопления жители.

СКР заинтересовал факт отсутствия отопления в квартирах жителей Щелково. Ведомство возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жителей.