Полиция задержала предполагаемого организатора взрыва на НПЗ в Самаре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предполагаемый организатор взрыва на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре был задержан, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Подозреваемого удалось поймать при попытке пересечь границу с РФ.

Подозреваемый задержан: выясняется его мотив, — сообщил источник.

Как написал в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, предполагаемый преступник был задержан на территории Оренбургской области. По предварительной информации, он является сотрудником НПЗ, где произошел взрыв. До переезда в Россию мужчина проживал на территории Украины.

Благодаря профессиональным и оперативным действиям органов ФСБ предполагаемый организатор взрыва на территории Куйбышевского НПЗ задержан в Оренбургской области при попытке выехать за пределы РФ, — сообщил Хинштейн.

Депутат сообщил о взрыве на территории НПЗ в Самаре 28 июля. По предварительной информации, было заложено взрывное устройство. По словам Хинштейна, в результате происшествия никто не пострадал. Серьезных разрушений также удалось избежать.

Telegram-канал «112» сообщал, что предполагаемый организатор взрыва занимал должность электрика. Взрывчатка была заложена на территории одного из цехов НПЗ.