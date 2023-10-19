Полиция задержала подозреваемых в поджоге на железной дороге под Смоленском

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в диверсии на железной дороге в Смоленской области, сообщает Telegram-канал SHOT. Один из них оказался слесарем местного авиазавода, а второй — безработным.

По информации канала, мужчины действовали по заданию украинских кураторов. За совершение диверсии им обещали заплатить по 20 тысяч рублей.

Оба ранее привлекались к уголовной ответственности. Слесарь был судим за ДТП с причинением тяжкого вреда здоровью человека, а его друг — за кражу. Теперь им грозит до одного года лишения свободы по статье о приведении в негодность транспортных средств и путей сообщения.

Диверсия на 336-м километре железнодорожного перегона Сафоново — Милохово в Смоленской области произошла 17 октября. Злоумышленники подожгли два релейных шкафа, отвечающих за работу светофоров. Инцидент вызвал остановку движения поездов на 14 минут. На месте происшествия были обнаружены пластиковая бутылка, камень со следами зажигательной смеси и упаковка от еды.

До этого в Истринском районе Подмосковья неизвестные злоумышленники также пытались совершить диверсию на железной дороге. Следы их действий сотрудники спецслужб обнаружили на перегоне между станциями Снегири и Манихино. Злоумышленники повредили два релейных шкафа. На одном из них были заметны следы гари, а у второго были отогнуты крепления.