Полиция задержала подозреваемых в двойном убийстве в подмосковном Чехове

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Сотрудники полиции задержали двоих мужчин, которых подозревают в убийстве Далера Тагоева и Далера Юсупова в подмосковном городе Чехов, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости». По его данным, задержанные являются выходцами из стран Средней Азии.

Инцидент произошел в микрорайоне Губернский в ночь на 1 августа. Несколько мужчин устроили драку с холодным оружием прямо на проезжей части. Предполагается, что потасовку устроили мигранты. Точные причины конфликта остаются неизвестными, в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Жительница Чехова Мария утверждает, что в ходе драки в Губернском несколько мужчин избивали одного. По ее словам, виновники конфликта сбежали, а на асфальте остались лежать двое. Мария также отметила, что возможной причиной драки стал спор в местном кафе, где избили одного мужчину.

Как сообщалось ранее, в Новой Москве произошла массовая драка с участием мигрантов. Всего в стычке участвовало не менее 20 человек. Пострадавших в результате конфликта нет. Очевидцы отмечают, что рядом с местом происшествия находится большое количество нелегальных общежитий и стройка жилого комплекса. Следственный комитет России организовал проверку, в ходе которой также будет установлена законность пребывания участников драки на территории России.