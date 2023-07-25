Полиция задержала подозреваемого в убийстве подростка в Красноярском крае

Фото: СК РФ

Подозреваемый в убийстве 16-летний девушки был задержан в городе Дивногорск Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России. Им стал 34-летний местный житель. Мужчина был задержан после проведения молекулярно-генетической экспертизы, в ходе которой выяснилось, что его образец совпадает с биологическим материалом, найденным на месте убийства подростка.

В результате неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий задеран подозреваемый в совершении преступления. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 34-летний житель Дивногорска, — говорится в сообщении ведомства.

Девушка пропала без вести 22 июля 2023 года. Известно, что она направлялась на прогулку с подругой на улицу Набережная в Дивногорске. Однако к 22 часам она так и не вернулась домой. В результате поисковых мероприятий в лесополосе было обнаружено тело подростка со следами насильственной смерти. В настоящее время следователи первого управления по расследованию особо важных дел устанавливают все обстоятельства случившегося.

Как сообщалось ранее, сотрудники полиции Москвы задержали 13-летнего мальчика по подозрению в убийстве его 11-летнего друга. В ходе допроса он сознался в совершении преступления. Предполагается, что причиной убийства стал бытовой конфликт.