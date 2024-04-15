Полиция задержала подозреваемого в серии хищений у водителей такси МВД: в Подмосковье задержан подозреваемый в серии хищений у таксистов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье полиция задержала мужчину, который вместе с сообщником ограбил водителя такси, угрожая ему ножом, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. Выяснилось, что задержанный неоднократно обманывал таксистов. Общий причиненный им ущерб составил около миллиона рублей.

По данным правоохранителей, задержанный в ночное время воспользовался службой такси, чтобы добраться до города Видное в Московской области. По завершении поездки злоумышленник и его сообщник потребовали от водителя перевести все деньги на банковских картах на их счета и отдать наличные.

Позднее личность фигуранта установили и задержали. Оказалось, что ранее мужчина попросил другого таксиста пополнить его счет на 31 тысячу рублей, обещая вернуть деньги наличными. После он вышел из машины и скрылся. Кроме того, ссылаясь на плохое самочувствие он просил водителей приобрести ему лекарства. Оставаясь в машине один, он похищал телефоны и деньги, а затем скрывался.

Возбуждены уголовные дела по ряду статей, фигуранта поместили под стражу. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося. Устанавливается личность соучастника преступления.

Ранее на юго-западе Москвы правоохранители нашли у пассажира такси более двух килограммов мефедрона. По предварительным данным, 27-летний мужчина получил от сообщника данные о месте, где находится крупная партия наркотика.