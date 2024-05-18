Полиция задержала подозреваемого в публичном убийстве девушки МВД: подозреваемый в публичном убийстве жительницы Екатеринбурга задержан

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция Екатеринбурга задержала подозреваемого в убийстве бывшей супруги на глазах у прохожих, рассказал журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. По его данным, орудие убийства мужчина успел выбросить до задержания, передает РИА Новости.

Орудие преступления — колюще-режущий предмет — он успел выбросить, сейчас сыщики его разыскивают. Личность нападавшего полицией установлена. Это местный житель по имени Сергей, 1985 года рождения, бывший сожитель погибшей женщины, вместе они прожили много лет, у них есть совместный девятилетний ребенок. Примерно полгода назад они расстались, — уточнил Горелых.

Представитель МВД добавил, что подозреваемый уже дважды был судим за грабежи и единожды — за мошенничество. Вскоре правоохранители доставят мужчину на освидетельствование, которое покажет, есть в его крови запрещенные вещества.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге мужчина на глазах у прохожих зарезал девушку, он нанес своей жертве минимум три ножевых ранения и скрылся. Очевидцы подбежали к лежащей на земле пострадавшей и пытались остановить кровь, однако девушка скончалась до приезда врачей.

Подруга погибшей рассказала, что жертва встречалась с другим мужчиной, однако прежний муж не хотел отпускать ее. Женщина подчеркнула, что подозреваемый не имел зависимостей, и предположила, что причиной убийства стала ревность.