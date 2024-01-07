Полиция задержала подозреваемого в подрыве гранаты в кальянной в Домодедове

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правоохранители задержали 43-летнего мужчину, подозреваемого в подрыве гранаты в кальян-баре в Домодедове, сообщает ГУ МВД России по Московской области. По данным ведомства, задержанный использовал боеприпас после ссоры с одним из посетителей бара.

Подмосковными полицейскими за нарушение общественного порядка в городе Домодедово задержан мужчина. Сегодня в Дежурную часть УМВД России по г. о. Домодедово поступило сообщение о том, что в одном из заведений, расположенных на улице Гагарина, гражданин в ходе конфликта с мужчиной применил в помещении предмет, визуально похожий на гранату, — уточнили в МВД.

По информации ведомства, задержанный ранее был судим. В результате происшествия в баре пострадали два человека. Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства инцидента.

Telegram-канал Mash со ссылкой на сотрудников кальянной сообщил, что утром в бар зашел агрессивно настроенный мужчина, в руках которого были пистолет и граната. По данным канала, гость заведения стал угрожать присутствующим. Почти на протяжении часа люди пытались успокоить мужчину, за это время почти всех присутствующих вывели из помещения. Однако, по информации Mash, один из гостей кинулся на вооруженного мужчину, после чего тот дернул чеку и бросил гранату.

Ранее Telegram-канал «112» писал о четырех пострадавших в результате взрыва гранаты в помещении кальянной. По его данным, все они госпитализированы с различными травмами, о характере которых пока информации не поступало. По сведениям канала, инцидент произошел в 06:00 7 января.

Также в Сети опубликовали фотографию из бара после взрыва. На кадрах видно, что повреждения получило напольное покрытие помещения.