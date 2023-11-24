Baza: полиция задержала несколько десятков человек на складе Wildberries

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что сотрудники полиции и Росгвардии задержали несколько десятков работников склада Wildberries в подмосковной Электростали. По данным канала, их усадили в два автобуса и собираются везти в военкомат.

Baza сообщает, что проверка на складе продолжается, он закрыт на вход и на выход. По данным канала, внимания силовиков удалось избежать работникам склада, опоздавшим на работу. Заметив полицию, некоторые из них ушли домой.

Проверка на складе Wildberries началась утром 24 ноября. Как сообщалось, силовики ищут среди работников маркетплейса нелегальных мигрантов и тех, кто недавно получил гражданство Российской Федерации. Некоторым задержанным были вручены повестки в военкомат.

Ранее Следственный комитет сообщил о возбуждении 22 уголовных дел по факту уклонения от воинской службы уроженцев Средней Азии, получивших гражданство России. При этом в ведомстве отметили, что более 80 человек, получивших российские паспорта, уже направлены на службу в Вооруженные силы РФ. Глава СКР Александр Бастрыкин предложил лишать гражданства иностранцев, которые уклоняются от службы в армии после получения российского паспорта.