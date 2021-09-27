Полиция задержала россиянина, стрелявшего во дворе по кошкам

Во дворе жилого дома в мордовском городе Ковылкино мужчина устроил стрельбу по кошкам на глазах у детей. Полиция задержала злоумышленника, проводится проверка, сообщили в пресс-службе управления МВД Мордовии.

В результате инцидента во дворе многоквартирного дома на улице Есенина в Ковылкино никто не пострадал. <...> Сотрудники полиции установили личность мужчины 1978 года рождения. В ходе допроса выяснят причины его поступка, — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что мужчина стрелял из «неустановленного предмета».

Ранее житель Кировской области выстрелил из пневматической винтовки в играющих детей. Он попал в ногу 10-летнему мальчику, в результате чего у ребёнка образовались ссадина и кровоподтёк.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершённое с использованием предмета, используемого в качестве оружия). Винтовку у него изъяли.