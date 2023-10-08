Полиция задержала мужчину, сломавшего женщине плечо на Ленинском проспекте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция Санкт-Петербурга задержала и поместила в изолятор временного содержания мужчину, который набросился на прохожую с ребенком, пишет Telegram-канал «Mash на Мойке». Против агрессора возбуждено уголовное дело о причинении травм средней тяжести.

Установлено, что задержанному 41 год. О мотивах нападавшего пока ничего не известно. Пострадавшая получила закрытый перелом левого плеча со смещением.

Мужчина внезапно кинулся на женщину 7 октября на Ленинском проспекте. В момент, когда она вместе с 11-летним сыном проходила мимо, преступник толкнул горожанку, повалил на асфальт и стал бить ногами. На крики женщины о помощи обратили внимание очевидцы. После поднявшегося шума мужчина поспешно скрылся.

Ранее пятиклассник из Подмосковья потерял палец в ходе конфликта с учениками старших классов. Предположительно, подростки хотели затащить мальчика в школьный класс, но тот стал упираться руками, в этот момент один из участников драки захлопнул дверь. Врачи не смогли пришить оторванную фалангу, решается вопрос о протезировании.

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