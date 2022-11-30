Полицейские арестовали мужчину с двумя автоматами Калашникова и двумя гранатами в городе Алешки Херсонской области. Задержанный рассказал следователям, что оружие приобрел для осуществления диверсионно-разведывательной деятельности, пишут «Известия».
Правоохранительные органы 29 ноября получили информацию о незаконном сбыте оружия. Следователи выяснили, что 57-летний местный житель продал 45-летнему мужчине два автомата Калашникова, две гранаты, а также 240 патронов.
Все незаконно приобретенное было изъято, проводится проверка.
Глава Чечни ранее заявил, что бойцы батальонов «Ахмат-1», «Север» и «Юг» начали разыскивать украинских диверсантов в Херсонской и Запорожской областях. Он добавил, что чеченские военные будут проверять документы у местных жителей и искать схроны с боеприпасами. Их зона ответственности пролегает от Новой Каховки до Энергодара, отметил глава республики.
В Москве арестовали трех украинцев за подготовку теракта. В отношении них возбуждено уголовное дело, подозреваемые направлены в СИЗО, где пробудут до 23 января.
В Воронежской области 23 ноября была пресечена попытка диверсий на военных и энергетических объектах. Диверсанты были ликвидированы. По данным ФСБ, они являлись членами законспирированной ячейки сторонников украинской националистической идеологии.