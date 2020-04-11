Полиция заблокировала два села в Рязанской области

Правительство Рязанской области установило дополнительные ограничения из-за распространения коронавируса в двух сёлах региона. Запрещён въезд и выезд транспорта из Заокского и Коростово.
Круглосуточный контроль осуществляют сотрудники полиции. Об этом
Отмечается, что в сёлах появились посты дезинфекции для транспорта, работают медики. Селянам разрешено выходить в магазин один раз в три дня.
Усиленные меры вызваны тем, что число заражённых COVID-19 селян составляет 17% от общего количества заражённых жителей Рязанской области.
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Ранее NEWS.ru сообщал, что власти семи субъектов РФ приняли решение об ужесточении мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса. Так, губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил о введении справок для жителей, продолжающих работать в период самоизоляции. По его словам, дисциплина граждан начинает снижаться. Власти Пермского края ввели электронные пропуска для передвижения на работу.
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