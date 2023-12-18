Полиция возбудила уголовные дела после порчи дверей в квартирах военкоров

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Полиция Санкт-Петербурга возбудила два уголовных дела по фактам порчи квартир военных корреспондентов Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина, сообщила представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале. По ее словам, действия квалифицируются как хулиганство и умышленное уничтожение или повреждение имущества.

В Приморском районе действия злоумышленников квалифицированы по статье 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества), а в Красносельском — по статье 213 УК РФ (хулиганство). Расследование продолжается, — написала Волк.

До этого представитель ведомства рассказала, что полицейские задержали тех, кто залил двери квартир военкоров монтажной пеной. Злоумышленниками оказались двое несовершеннолетних. Волк добавила, что подростки доставлены в отдел полиции, выясняется, кто мог дать им задание по порче жилья военкоров.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился в Генпрокуратуру с требованием возбудить уголовные дела по указанным инцидентам и попросил ведомство взять ход расследования на особый контроль. В произошедшем он усмотрел попытки воспрепятствования профессиональной деятельности военкоров и их устрашения в связи с позицией по спецоперации на Украине.