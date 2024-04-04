Полиция возбудила дело против нападавшего на девушек уральского пикапера В Екатеринбурге возбудили дело о побоях против нападавшего на девушек студента

Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело в отношении 21-летнего Дмитрия Гребенкина, который нападал на девушек после отказа с ним знакомиться, уведомило региональное управление МВД. Фигурант проходит по статье 116 УК РФ «Побои». Ему грозит до двух лет колонии.

В отношении «пикапера» возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои», — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал его на восемь суток за мелкое хулиганство. Известно, что студент Уральского федерального университета нападал на девушек после отказа с ним познакомиться. В трех случаях нападения произошли недалеко от УрФУ. Сам Гребенкин объяснил свои действия тем, что «был в состоянии аффекта».

Ранее стало известно, что во Владивостоке подросток избил школьника за то, что его собака слишком громко лаяла во время прогулки. 14-летнего пострадавшего отвели в травмпункт и сняли побои. Родители обратились в правоохранительные органы, следователи уже занимаются делом. Нападавшему придется отвечать по статье о хулиганстве.

До этого в Краснодарском крае избили до смерти 17-летнего студента колледжа. Трагедия произошла в станице Северской. Тело молодого человека было обнаружено на одной из улиц. Предполагается, что причиной смерти стала субдуральная гематома головного мозга, образовавшаяся из-за удара. Погибший был инвалидом.