Полиция в Воронеже проверяет пару, занимавшуюся сексом у памятника Славы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В социальных сетях появился видеоролик, снятый у памятника Славы в Воронеже, на котором, предположительно, молодая пара занимается сексом. «Подъем» сообщает, что полицейские уже начали разбирательство по этому инциденту.

Будем устанавливать, чем они занимались. От граждан поступило сообщение сегодня в 00:12 в отдел полиции № 2 УМВД по городу Воронежу. Сообщение зарегистрировано, начата процессуальная проверка, — сказали в полиции.

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