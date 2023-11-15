Полиция задержала прикуривших от Вечного огня студенток В Волгограде полиция задержала студенток, прикуривших сигареты от Вечного огня

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде были задержаны две студентки, прикурившие сигареты от Вечного огня братской могилы на Аллее Героев, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. Решается вопрос о возбуждении дела. Девушкам грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей и арест за «надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

Ночью 15 ноября две неизвестные прикурили сигареты от Вечного огня братской могилы на Аллее Героев в Центральном районе города-героя. Злоумышленницы были задержаны нарядом патрульно-постовой службы полиции. Ими оказались 21-летняя и 24-летняя студентки одного из вузов Волгограда, — говорится в сообщении.

В мае жители подмосковного Серпухова заметили мужчину в шапке, который прикуривал сигарету от Вечного огня на городской площади. Увидев, что его снимают на видео, он начал водить рукой над пламенем.

5 мая в Нефтекумске Ставропольского края против двух жителей Дагестана было возбуждено уголовное дело за реабилитацию нацизма после того, как они помочились на Вечный огонь.

В марте в Кургане возбудили уголовное дело против 29-летнего мужчины из Азии, который прикурил сигарету от Вечного огня. Его обвинили в осквернении символов воинской славы.