Полиция в Петербурге пришла на презентацию книги о сталинских репрессиях

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Полицейские из Санкт-Петербурга пришли на презентацию книги Ирины Флиге, посвященной жертвам репрессий в Карелии в период сталинской эпохи, сообщил портал «ЗАКС.Ру». Как уточнил депутат Борис Вишневский, полицию вызвал гражданин по фамилии Семенов, который жаловался на участие оппозиционеров и «иностранных агентов» на данном мероприятии. Он считал, что это является достаточным основанием для разгона встречи с применением силы.

Однако после тщательной проверки полицейские не нашли никого, кто бы имел статус иностранного агента. Вместо этого они зафиксировали личные данные участников мероприятия и даже планировали изъять одну книгу для проведения дополнительной проверки.

Ранее зампред партии «Яблоко» Борис Вишневский направил на имя Генпрокурора России Игоря Краснова обращение с просьбой проверить слова депутата Госдумы Андрея Гурулева о необходимости «изолировать или уничтожить» граждан страны, не согласных с политикой президента Владимира Путина. По его словам, целью таких заявлений может быть разжигание массовых репрессий и гражданской войны. Вишневский подтвердил, что ранее от официальных представителей власти ничего подобного все-таки не слышал.