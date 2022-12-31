Полиция в Херсонской области задержала 10 подозреваемых в пособничестве ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За декабрь в Херсонской области сотрудниками полиции были задержаны десять человек, которые подозреваются в пособничестве ВСУ, сообщили представители Главного управления МВД по региону в Telegram-канале ведомства. Также правоохранители за месяц изъяли из незаконного оборота 507 единиц оружия.

С начала месяца правоохранители задержали десять человек, подозреваемых в пособничестве вооруженным формированиям Украины в качестве членов диверсионно-разведывательных групп или наблюдателей и корректировщиков, — рассказали в ГУ МЧС по Херсонской области.

Полиция отметила, что в числе изъятого оружия были шесть автоматов, 28 пистолетов, два гранатомета, один станковый пулемет и 470 охотничьих ружей, 1 551 снаряд и мина, 212 гранат, более 540 взрывателей и запалов, более 126 тысяч патронов и 11,5 килограмма пороха, 11 килограммов взрывчатки и 58 детонаторов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому соучастники диверсий, а также члены ДРГ будут наказываться пожизненным лишением свободы. Речь идет в том числе и о финансировании диверсионных групп, и о пропаганде диверсий.

Законом установлено, что за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение диверсий, в том числе за финансирование диверсионного акта, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом от 300 тысяч до 700 тысяч рублей.