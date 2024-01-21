Полиция увела со сцены в наручниках известных рэперов в Петербурге Baza: полиция задержала рэперов Baby Melo и Badri после драки в «Гигант-холле»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Telegram-канал Baza сообщает, что полицейские вышли на сцену и задержали рэперов Baby Melo и Badri во время выступления в петербургском клубе «Гигант-холл», их в наручниках увели в автозак. По информации канала, перед концертом в заведении произошла драка.

Baza уточняет, что во время потасовки был избит и ранен ножом молодой человек, еще один получил огнестрельное ранение. Как подчеркивает канал, еще неизвестно, связаны ли эти происшествия с остановкой концерта.

Ранее блогера Салмона Раджабзоду, публиковавшего постановочные видео, в которых он высмеивал девушек славянской внешности, арестовали в Москве. Столичная прокуратура сообщила, что ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Блогера задержали 7 января. По версии следствия, гость из Таджикистана публиковал в интернете постановочные видеоролики, в которых высмеивал девушек славянского типа «на почве неприязненных отношений к группе лиц русской национальности». Как уточнили в суде, уголовное дело было возбуждено по статье УК РФ о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства.

Тем временем рэпер Vacio вышел из спецприемника, где отбывал десять суток второго административного ареста. Встречать освободившегося музыканта пришли адвокат, продюсер, друзья и родственники. Отмечается, что пришедшие опасались еще одного задержания, поэтому принесли с собой ряд необходимых вещей, в том числе теплую одежду.