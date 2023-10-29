Полиция установит личности протестующих в аэропорту Махачкалы МВД установит личности участников беспорядков в аэропорту столицы Дагестана

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Управление МВД по Северокавказскому федеральному округу опубликовало предупреждение о недопустимости проведения несогласованных акций и нарушения общественного порядка. В МВД пообещали установить личности всех участников протестов в аэропорту Махачкалы.

Личности всех, кто принимает участие в беспорядках, будут установлены, так как в аэропорту и на прилегающих к нему территориях работает система видеонаблюдения. Призываем граждан не поддаваться на призывы к противоправным действиям, — говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, все участники событий будут привлечены к ответственности, которую предусматривает статья 20.2 КоАП РФ. Ее применяют в отношении нарушителей «установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Также протестующих могут привлечь по статье 19,3 КоАП РФ за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции.

Ранее СУ СК России по Республике Дагестан возбудило уголовное дело в связи с массовыми беспорядками в аэропорту Махачкалы по статье 212 УК РФ. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Несколько сотен человек собрались на акцию протеста у аэропорта Махачкалы, где вечером 29 октября должен был приземлиться очередной регулярный рейс из Тель-Авива. Манифестанты выступают против действий Израиля в рамках палестино-израильского конфликта. Часть протестующих проникла в здание аэропорта в поисках пассажиров этого рейса. На месте происшествия дежурят наряды полиции.