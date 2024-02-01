Полиция установила личность подозреваемого в убийстве бойца ММА Мутаева

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полиция установила личность подозреваемого в убийстве бойца смешанных единоборств промоушена Fight Nights Магомедрасула Мутаева в Махачкале, сообщили ТАСС в региональном управлении МВД. В настоящее время принимаются меры к его задержанию.

Кроме того, источник в силовых структурах Дагестана сообщил агентству, что по факту убийства возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работает следственная группа.

По информации Telegram-канала Mash Gor, предполагаемым убийцей Мутаева является 18-летний Надырхан К. По данным канала, предположительной причиной совершения преступления стала месть. Авторы Mash Gor написали, что около месяца назад спортсмен с друзьями избили Надырхана К. и облили зеленкой.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что в центре Махачкалы был застрелен 20-летний боец ММА Мутаев. По данным канала, инцидент произошел на улице Гапцахской, неизвестный подошел к спортсмену со спины возле его дома и несколько раз выстрелил из пистолета. По информации Telegram-канала Mash, в результате стрельбы одна из пуль попала Мутаеву в голову, он скончался по пути в больницу.