Полиция Севастополя нашла автора граффити на 11-й береговой батарее

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники полиции Севастополя задержали 37-летнего мужчину, нарисовавшего кота на 11-й береговой батарее, сообщает Telegram-канал «Mash на волне». Мужчина, приехавший из Москвы, признался, что это его фирменный знак. Ранее аналогичный рисунок был замечен на вертолете в парке «Патриот», однако тогда автора граффити найти не удалось.

Рисунок с изображением кота появился на орудии эсминца «Бойкий» во время новогодних праздников. Данный эсминец является объектом культурного наследия регионального значения. Руководство батареи посчитало, что граффити оставили дети, однако позднее по данному факту был задержан 37-летний мужчина. Он признал свою вину и заявил, что готов понести наказание.

Я, находясь в Севастополе, разрисовал пушку в ночь на 7 января. Изобразил котика, что является моей визитной карточкой. Готов понести ответственность, — заявил задержанный.

Как сообщалось ранее, полиция Лондона задержала мужчину по подозрению в похищении дорожного знака STOP с новым граффити художника Бэнкси. Похищение произошло всего через полчаса после того, как художник подтвердил свое авторство. Задержанный действовал с сообщником, в настоящее время он находится в розыске.