Полиция Санкт-Петербурга задержала подозреваемую в убийстве собаки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правоохранительные органы задержали женщину, которая обвиняется в жестоком убийстве собаки на улице Сизова, пишет «Фонтанка». Подозреваемая — 29-летняя Наталья, работающая в местной пивной. Возбуждено уголовное дело по факту убийства питомца.

[Женщина] нанесла несколько ударов ногой по спине и голове собаки. От полученных травм животное скончалось, — говорится в сообщении.

В данный момент женщина находится в отделении полиции.

Инцидент произошел 28 августа, когда жительница Санкт-Петербурга стала избивать собаку на детской площадке на глазах у ее хозяина-инвалида. Питомец получил несовместимые с жизнью травмы. Петербуржцы попытались вступиться за собаку, но испугались разъяренную девушку. В видеофрагменте, опубликованном в Сети, видно, как петербурженка избивает животное ногами.

Ранее житель деревни Лубянск Омской области во время семейной ссоры убил собаку и домашнего котенка на глазах у трехлетней дочери. Жена 30-летнего мужчины обратилась в полицию. Дебоширу грозит лишение свободы сроком до пяти лет.