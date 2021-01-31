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Полиция разыскивает авторов фейка об избиении пенсионерки в Иркутске

14:56, 31 января 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают распространителей фейкового сообщения про «избиение» пенсионерки на несанкционированной акции в Иркутске.

Согласно данным пресс-службы областного МВД, женщина действительно посещала акцию, в ходе которой «выражалась в адрес правоохранительных органов нецензурной бранью, провоцировала на принятие в отношении неё мер по задержанию».

Полицейские не реагировали на её слова, и тогда пенсионерка «умышленно легла на землю». Соответствующий момент снял один из блогеров.

На видео отчётливо видно, что к пенсионерке физического воздействия не применялось, — говорится в сообщении.

Как писал NEWS.ru, мероприятие в Иркутске началось в 12:00 по местному времени (07:00 мск). Его участники собрались в центре города на улице Урицкого. При задержании граждане не оказывали сопротивления стражам порядка, столкновений также не было. Одной гражданке стало плохо. Она упала на землю. Через несколько минут её госпитализировали.

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