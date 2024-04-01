Полиция разыскивает белый автомобиль после взрыва в «Чайхане» в Воронеже

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции ведут розыск белого легкового автомобиля в рамках расследования по делу о взрыве в «Чайхане» в Воронеже, сообщил Telegram-канал Baza. На этой машине подозреваемые приехали к месту происшествия.

Сегодня около трех часов ночи в кафе на улице Ленина произошел взрыв. Следователи предполагают, что машина с преступниками приехала к заведению примерно за полчаса до взрыва, — говорится в сообщении.

Злоумышленники разбили стекло в двери и закинули взрывное устройство внутрь. В этот момент в кафе никого не было, пострадавших нет. Полиция разыскивает водителя легковушки, который подвез подозреваемых. По данным Telegram-канала, мужчина мог не знать о готовящемся взрыве. Согласно предварительной версии, взрыв может быть связан «разборками» конкурентов.

О прогремевшем в здании чайханы на улице Ленина взрыве сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова. К месту происшествия направили кинологов. Подробности и обстоятельства произошедшего выясняются.

Позже очевидец рассказал NEWS.ru, что проснулся от грохота в районе пяти-шести часов утра. Первой его мыслью стало то, что город атаковали беспилотники. По словам очевидца, в тот момент он предполагал, что должны последовать еще несколько взрывов, однако этого не случилось. В настоящий момент территория кафе оцеплена, добавил собеседник.