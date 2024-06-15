Полиция разогнала пикет красноярцев против сноса жилья

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Жители микрорайона Николаевка в Красноярске устроили уличную акцию протеста против изменений в правилах городской застройки, по которым их дома в частном секторе попадают в зону комплексного развития территорий (КРТ), сообщает «Красноярск онлайн». Граждане вышли на перекресток Копылова и Кецховели с плакатами, чтобы выразить свое недовольство. Вскоре их разогнали силовики.

Как говорится в сообщении, через некоторое время на место акции прибыла полиция, которая прогнала людей с перекрестка. Местные жители переместились в сквер Степанова, но и оттуда их тоже прогнали. По словам участников акции, они продолжат бороться против объявления почти всего города зоной КРТ.

Ранее сообщалось, что петербургского градозащитника Олега Мухина задержали у его дома. Поводом послужила фотосессия с плакатами в защиту здания мясокомбината имени Кирова в октябре прошлого года.

В ходе акции градозащитники требовали сохранить все его корпуса и не допустить снос ради новых построек. Мухин во время мероприятия стоял с плакатом «Мясокомбинат — не руины и не помойка».

До этого Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей журналиста Марию Баронову за участие в несанкционированном пикете на Красной площади. Ее признали виновной в нарушении ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ об организации и участии в пикетах и митингах. Согласно материалам дела, Баронова совершила правонарушение 30 ноября 2023 года.