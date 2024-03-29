Полиция разбирается с убийством собаки перед приездом Старовойта УМВД: полиция проводит проверку после убийства собаки в Курской области

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Водитель главы сельсовета и его знакомый-охотник

Курская полиция выясняет обстоятельства убийства собаки в деревне Жерновец Золотухинского района, пишет РИА Новости со ссылкой на УМВД России по региону. От щенка, прикормленного строителями, «избавились» перед приездом губернатора на осмотр нового Дома культуры.

По данному факту в полицию никто не обращался. В настоящее время инициировано проведение проверки. Сотрудники полиции на месте выясняют обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении.

Об инциденте рассказал сам глава региона Роман Старовойт. Он назвал произошедшее возмутительным, пообещал выяснить до конца все обстоятельства случившегося и взял ситуацию под контроль. По информации Старовойта, следственная группа уже нашла на месте предполагаемого убийства щенка похожие на кровь следы и контейнер от патрона охотничьего оружия.

Ранее сообщалось, что жители Геленджика написали заявление в полицию с просьбой наказать соседа, который стрелял по собакам из пневматической винтовки. Отмечается, что мужчина пинал животных и стрелял по ним как минимум два дня подряд. Очевидцы утверждают, что собаки не были бродячими.

Тем временем в городе Находке Приморского края школьники спасли собаку, которую зажало бетонной плитой. Подростки обнаружили животное во время прогулки. Самостоятельно достать пса они не смогли, поэтому вызвали МЧС.