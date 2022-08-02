Полиция проводит обыски в новосибирском Росздравнадзоре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции проводят обыски в территориальном органе Росздравнадзора по Новосибирской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД по региону. В ведомстве не уточнили, что послужило причиной для проведения оперативных мероприятий.

Подтверждаю вам эту информацию (об обысках — NEWS.ru). Работают оперативные сотрудники ГУ МВД России по Новосибирской области, — говорится в сообщении.

«РБК. Новосибирск» ранее сообщило, что возможной причиной обысков стали подозрения силовых структур в незаконном получeнии денег руководителем Росздравнадзора по Новосибирской облаcти Еленой Хрусталевой и начальником отдела финансового, правового и кадрового обеспечения деятельности Александром Мaхневым.

Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы арестовал помощника главы МВД Владимира Колокольцева генерал-лейтенанта полиции Сергея Умнова и еще трех фигурантов дела о злоупотреблении полномочиями. По мнению следствия, подозреваемые использовали средства полицейского фонда для личных целей.