Полиция проверит родителей, которые заставили ребенка съесть сигареты Полиция проверит семью, в которой сына заставили съесть сигареты в Екатеринбурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции Екатеринбурга проверяют семью, в которой родители заставили 11-летнего сына съесть сигареты, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД. Родителям может грозить уголовное дело о жестоком обращении с ребенком, семью могут поставить на профилактический учет.

В настоящее время сотрудниками по делам несовершеннолетних территориального ОВД проводятся проверочные мероприятия, осуществлен выход по месту жительства подростка для проверки его условий проживания, — сказал собеседник агентства.

Ранее в Екатеринбурге родители заставили своего 11-летнего сына съесть половину пачки сигарет после того, как его поймали за курением. Уточняется, что родители находились в состоянии легкого алкогольного опьянения после водки. Мальчик был отправлен в больницу. После этого у ребенка начались боли в животе и головная боль, и он сбежал к тете своей матери, попросив ее о помощи.

Ранее годовалый ребенок вдохнул стик от системы нагревания табака в Подмосковье. Когда ребенок начал задыхаться, его госпитализировали в Московский областной центр охраны материнства и детства.

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