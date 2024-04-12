Полиция проверит драку на борту самолета из Сочи в Москву

Полиция проверит обстоятельства драки на борту самолета, летевшего из Сочи в Москву, сообщает РИА Новости. Правоохранители получили сообщение о стычке и занялись установлением обстоятельств произошедшего. Накануне журналисты писали, что людей час держали в душном самолете, а когда несколько человек захотели выйти на свежий воздух, ситуация накалилась.

В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Сочи поступило сообщение от диспетчера о том, что к борту воздушного судна, сообщением «Сочи — Москва» возникла конфликтная ситуация и требуется наряд сотрудников транспортной полиции. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, — расссказали в пресс-службе управления МВД на транспорте по Южному федеральному округу.

Как рассказали пассажиры, у лайнера нашли неисправность перед вылетом, однако никого из самолета выпускать не стали. Кондиционеры при этом отключили. По словам очевидцев, одному из пассажиров стало плохо и он попросил воды у бортпроводника, но тот в ответ кинул бутылку в мужчину. Пострадавшему потребовалась помощь врачей, а часть пассажиров снялась с рейса.

В пресс-службе авиакомпании объяснили, что борт задержали на 1,5 часа, а кондиционер не работал из-за сбоя компьютера. Пассажиров не стали выпускать, чтобы сократить время задержки.