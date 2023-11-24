Полиция пришла с проверкой на склад Wildberries в Подмосковье Полиция проверяет документы у сотрудников СЦ Wildberries в Электростали

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полиция проводит проверку документов у сотрудников сортировочного центра Wildberries в Электростали, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу маркетплейса. В компании добавили, что делается все возможное для скорейшего возвращения склада к обычному рабочему режиму.

Проводится проверка документов у сотрудников СЦ «Электросталь». Специалисты, прошедшие проверку, возвращаются на свои рабочие места. В связи с этим на ряде участков логистического центра возможны перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров, — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канал Baza, сотрудники полиции ищут нелегальных мигрантов, а также тех, кто недавно получил российское гражданство, очевидцы происходящего рассказали каналу, нескольким задержанным вручили повестки в военкомат.

Ранее сообщалось. что сотрудники Wildberries устроили массовую драку на складе маркетплейса в подмосковном Коледино. По информации Telegram-канала, потасовка началась из-за гофры с товарами. Пострадал один человек. В Сети появлялись сообщения о его смерти, но в компании их опровергли.