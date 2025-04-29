Полиция пришла к вице-мэру Краснодара с обыском Обыски проходят у замглавы Краснодара Всеволода Нетребы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У вице-мэра Краснодара Всеволода Нетребы проходят обыски, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Неизвестно, какие обвинения правоохранители хотят выдвинуть против Нетребы. На посту замглавы Краснодара он находится с августа 2024 года. До этого он работал на должности замглавы администрации Прикубанского внутригородского округа.

Ранее стало известно, что в Москве провели обыски в доме членов объединения «Депутаты мирной России». Речь идет о некоторых бывших муниципальных депутатах, в том числе Игоре Глеке, Галине Фильченко и Нодари Хананашвили.

Отмечается, что в отношении Глека, а также мундепов Елены Русаковой и Сергея Власова возбудили уголовное дело об осуществлении деятельности нежелательной организации. Отмечается, что Фильченко и Хананашвили пока не проходят подозреваемыми по нему.

В марте сотрудники силовых ведомств устроили обыски в офисах «Русагро». Они осуществляются в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о мошенничестве. СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах писали, что до этого в Москве был задержан основатель агрохолдинга и бывший сенатор от Белгородской области Вадим Мошкович.