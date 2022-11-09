Полиция Приморья задержала подозреваемого в убийстве пенсионеров кувалдой

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В Приморье полицеские задержали подозреваемого в убийстве пожилых супругов. Мужчина пошел на такой шаг ради кражи накоплений своих жертв. Об этом сообщили в краевом управлении Следственного комитета.

Сообщается, что 42-летний подозреваемый с июля по сентябрь 2022 года работал у семейной пары в качестве разнорабочего. Убийство произошло 7 ноября.

Мужчина, владея информацией о наличии у потерпевших денежных средств, проник в квартиру последних с целью убийства и завладения имуществом пенсионеров. В качестве орудия преступления подозреваемый использовал приисканный поводок и кувалду, — говорится в сообщении СК.

По данным ведомства, убитому мужчине было 84 года, его супруге — 74 года.

По версии следствия, подозреваемого на преступление толкнули долги по кредитам. Пытаясь скрыть следы, мужчина спрятал вещи, в которые был одет при убийстве, на чердаке своего дома.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Ранее сообщалось, что жители одного из домов по улице Маршала Тухачевского обнаружили у себя под окнами фрагменты человеческого тела, предположительно, женщины. Некоторое время спустя появилась информация о том, что в убийстве женщины 1933 года рождения подозревается ее 89-летний муж. У него в квартире также были обнаружены останки жертвы. Мужчину задержали сотрудники полиции.