Полиция прекратила дело против женщины, бросившей ботинок в мэра Углегорска

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Жительница города Углегорска Людмила Аникеева, бросившая ботинком в мэра, сообщила о том, что административное дело в отношении нее было прекращено. Слова женщины приводит РИА Новости. дело должно было рассматриваться в городском суде Углегорска в пятницу, 5 августа.

Мое дело о нарушении общественного порядка должно было рассматриваться в городском суде в пятницу, но меня в этот день вызвали в полицию, где заявили, что дело прекращено из-за отсутствия состава правонарушения, — рассказала Аникеева.

Она также добавила, что официальный документ о прекращении дела ей обещали отправить на почту.

Людмила Аникеева на протяжении трех лет пытается покинуть аварийное жилье, в котором вынуждена жить из-за того, что администрация города не предоставляет ей альтернативу. Власти предлагали переехать женщине в новостройку, затем ультимативно предоставили однокомнатную квартиру в другом доме. После этого женщина подала в областной суд, и он обязал администрацию предоставить жительнице благоустроенную квартиру.

Мэр Углегорска пообещал перенаправить просьбу Людмилы в прокуратуру. Чтобы продемонстрировать Цуканову свои жилищные условия, женщина показала ботинок, покрывшийся плесенью от сырости, а затем швырнула обувью в чиновника. После этого Аникееву увели из зала полицейские.

Позднее стало известно, что Аникеевой с семьей выделили двухкомнатную квартиру из освободившегося муниципального жилфонда.