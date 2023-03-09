Полиция получила доступ к камере в квартире нижневартовского стрелка

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Сотрудники полиции смогли подключиться к веб-камере, установленной в квартире нижневартовского стрелка, и с ее помощью могут наблюдать за происходящим в жилом помещении, рассказала ТАСС омбудсмен по региону Людмила Низамова. По ее словам, с ребенком, которого мужчина удерживает в квартире, все хорошо.

У мальчика, которого отец удерживает к квартире в Нижневартовске, в комнате стоит веб-камера. Сейчас силовики смотрят по ней за ребенком. По предварительной информации, с ним все хорошо, он не пострадал, угрозы его здоровью и жизни в настоящий момент нет. Сейчас идут переговоры с отцом для освобождения ребенка, — сказала Низамова.

Омбудсмен добавила, что семья благополучная, на учете не состоит. Ружье, имеющееся у главы семейства, оформлено официально. Между тем Telegram-канал Mash сообщил, что мужчина проработал восемь лет в должности замначальника отдела техобслуживания и эксплуатации имущества и уволился неделю назад.

Ранее сообщалось, что житель Нижневартовска заперся в квартире с ребенком и в ответ на попытки полиции проникнуть туда устроил стрельбу с балкона. Никто при этом не пострадал. Мужчина потребовал разговора с руководителем Сбербанка Германом Грефом и главой СКР Александром Бастыкиным. По его словам, он хочет сообщить им компромат на администрацию города.