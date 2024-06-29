Полиция поймала избившего пенсионерок голого севастопольца В Севастополе задержали голого мужчину, жестоко избившего двух пенсионерок

Житель Севастополя, жестоко избивший двух пенсионерок в обнаженном виде утром 27 июня на проспекте Победы, был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции, сообщили в пресс-службе МВД России по городу. Ведомство также опубликовало кадры нападения. Задержанным оказался 34-летний мужчина, его передали медикам.

На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники патрульно-постовой службы полиции, которые задержали 34-летнего мужчину, находившегося в неадекватном состоянии, и передали его медикам, — говорится в сообщении.

Пострадавшим была оказана медицинская помощь. По факту произошедшего проводится проверка. Правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее СМИ сообщали, что голый мужчина набросился на двух пенсионерок, стоявших с собакой на остановке. Уточнялось, что одна из пострадавших попала в больницу с переломом ноги. Кроме того, обнаженный севастополец решил напасть еще на двух прохожих, однако на этот раз ему оказали сопротивление.