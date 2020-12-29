Полиция Петербурга задержала пранкеров в форме силовиков

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Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали нескольких человек, которые в форме представителей правоохранительных органов устраивали розыгрыши.

Пранкеры инсценировали задержания людей и записывали происходящее на видео, сообщили в МВД.

Полицейские провели реальную операцию захвата ряженых спецназавцев. На территории автозаправочной станции на проспекте Шаумяна микроавтобус якобы спецназа был блокирован сотрудниками полиции и Росгвардии, — передаёт ТАСС.

В полицию обратились представители Росгвардии, которые пожаловались, что частная компания в городе организует развлекательное шоу с захватом людей актёрами в форме силовиков.

Задержанных везут в отдел полиции, их планируют привлечь к ответственности за использование формы сотрудников силовых структур. По данным ведомства, они «захватывали» людей в форме, которая включала бронежилет, скрывающие маски лица и одежду с шевронами спецслужб. Кроме того, у них были охолощённые пистолеты Стечкина.

Во время задержания пранкеров силовики нашли ещё двоих участников розыгрышей — водителя микроавтобуса и оператора.

Ранее мужчина забрался на вагон метро в Санкт-Петербурге. Он станцевал для пассажиров станции Пушкинская.

Пранкер пообещал устроить людям шоу, после чего залез на вагон. Он сделал колесо, станцевал и успел спрыгнуть до того, как поезд тронется, писал NEWS.ru.