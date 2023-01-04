Полиция Петербурга возбудила дело из-за мужчины, напугавшего лошадь МВД Петербурга начало расследование уголовного дела из-за инцидента с лошадью на Дворцовой площади

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полиция Петербурга возбудила уголовное дело по факту инцидента на Дворцовой площади с участием прогулочной кареты. 2 января три человека пострадали из-за того, что испуганная лошадь резко двинулась в сторону пешеходов. Сейчас МВД разыскивает гражданина, который спровоцировал ситуацию. Уголовное разбирательство ведется по статье УК «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств».

Проходивший мимо кареты неизвестный мужчина спровоцировал своими действиями движение повозки в сторону пешеходов. В результате пострадали трое человек: 43-летний мужчина и его восьмилетний сын и девятилетняя дочь. Все трое с травмами средней степени тяжести были госпитализированы в больницу, — сообщает пресс-служба УМВД.

Уточняется, что с места ЧП скрылась 38-летняя возница кареты. Позже при ее задержании полицейские заподозрили, что она находится в состоянии алкогольного опьянения. От медосвидетельствования она отказалась, за что была привлечена к ответственности по статье КоАП.

Ранее в администрации города уточнили, что мужчина пытался оседлать лошадь, чем и напугал животное.

Тем временем в Британии администрация города Скарборо отменила новогодний фейерверк из-за моржа, уснувшего на местной набережной. В Волгограде же депутат городской думы Алексей Зверев записал новогоднее обращение, держа за шкирку кролика.